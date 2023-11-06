В Республике Саха (Якутия) «Волонтеры Саха» оказывают помощь участникам СВО

В рамках проекта волонтеры собирают посылки от жителей региона, собирают кружки, сладости, печенья, теплые вещи и вещи первой необходимости, формируют индивидуальные аптечки, организовывают отправку адресных посылок в зону СВО.
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