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Царьград

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В Архангельске запустили завод плитки прочнее ГОСТа в 1,5 раза

В Архангельске запустили завод плитки прочнее ГОСТа в 1,5 раза

Новое предприятие по выпуску тротуарной плитки начало работу в Архангельске. Производственную площадку посетил глава города Дмитрий Морев, который сообщил, что компания «ПСБ Плитка Архангельск» является филиалом крупного белорусского производителя и имеет статус резидента Арктической зоны РФ.

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