Сотрудник компании мобильной связи в Сочи торговал личными данными клиентов

Сотрудник компании мобильной связи в Сочи торговал личными данными клиентовВ Сочи завели уголовное дело из-за использования персональных данных клиентов «ВымпелКома» Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, в ведомство с просьбой провести проверку обратился гендиректор оператора связи.
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