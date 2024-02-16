Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда»

В онлайн-кинотеатре START состоялась премьера сериала «Многодетство» — семейной комедии о Герасимовых, маме (Полина Лазарева), папе (Павел Савинков) и их пятерых (а вскоре и шестерых) детях, которые устали ютиться в крошечной квартире.