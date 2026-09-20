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Тульские новости

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Обломки БПЛА в Туле вывезены для уничтожения

Обломки БПЛА в Туле вывезены для уничтожения

Губернатор Тульской области сообщил, что обломки БПЛА, обнаруженные ранее в частном секторе Тулы, изъяты и вывезены для уничтожения.

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