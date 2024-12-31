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Ягр лишился четырех зубов во время матча

Ягр лишился четырех зубов во время матча

Нападающий клуба «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии. Об этом хоккеист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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