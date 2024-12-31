Нападающий клуба «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата Чехии. Об этом хоккеист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).