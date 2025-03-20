Царьград Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Globallookpress Ходорковский* хочет превратить РДК** в личную гвардию, сообщил юрист Серуканов.
Ходорковский* создаёт армию предателей: РДК** станет личной гвардией олигарха
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Не успеет, быстрее ледоруб его достанет.
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6 час.
Александр Т
К сожалению Путин не альпинист.
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Этот Ходорковский - уголовник, преступник и грязный ворюга!! Его досрочно отпустили из тюрьмы потому. что у него "мама заболела" (мало ли у каких сидельцев мамы заболевают...), но Ходор вышел. Только к матери он не поехал. А дернул за бугор, к своим наворованным деньгам. Ему до матери и дела не было!! Мать так и умерла, не повидав освободившегося сыночка... (Какие сами паршивые, такие у них и дети...)... ТВАРЬ!! МАТЬ ПРЕДАЛ!! Крого не предаст?
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4 час.
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