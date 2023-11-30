Скоро уже Сталинград

Sergey Kulikov не понятно как будут считать голоса((( "Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос." Если от всего населения города, то с учетом явки... вряд ли получится. Если от числа проголосовавших, то шанс есть

Boris Borisov Ну, что тут не так !? Почему вой стоит на Руси ?! Город - Царицын - оборона, Сталин , победа ! Город Сталинград - оборона невиданная , страшная, - Победа! -разруха, восстановление Город Волгоград - восстановлено , люли живут , новоселья , быт ... - тоже победа ! Зуд переименования не утихнет . Давайте назовём этот город просто Победа !( Хотя я , лично за Царицын - не след переименовывать , то , что не вами названо , суки ! )