Пришла пора зачистить следы хрущёвской подлости. Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра.
Скоро уже Сталинград
Комментарии
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Sergey Kulikov
не понятно как будут считать голоса((( "Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос." Если от всего населения города, то с учетом явки... вряд ли получится. Если от числа проголосовавших, то шанс есть
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1 час.
Boris Borisov
Ну, что тут не так !? Почему вой стоит на Руси ?! Город - Царицын - оборона, Сталин , победа ! Город Сталинград - оборона невиданная , страшная, - Победа! -разруха, восстановление Город Волгоград - восстановлено , люли живут , новоселья , быт ... - тоже победа ! Зуд переименования не утихнет . Давайте назовём этот город просто Победа !( Хотя я , лично за Царицын - не след переименовывать , то , что не вами названо , суки ! )
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57 мин.
Владимир Яковлевич
В связи с возвращением славному городу герою его прежнее имя, многим думаю напомнит и про армию Паульса и про то кто такой Русский народ
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36 мин.
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