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Скоро уже Сталинград

Скоро уже Сталинград

Пришла пора зачистить следы хрущёвской подлости. Волгоградская областная Дума предложила провести референдум о переименовании областного центра.

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Комментарии
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Sergey Kulikov
не понятно как будут считать голоса((( &quot;Для переименования Волгограда в Сталинград будет достаточно 50%+1 голос.&quot; Если от всего населения города, то с учетом явки... вряд ли получится. Если от числа проголосовавших, то шанс есть
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1 час.
Boris Borisov
Ну, что тут не так !? Почему вой стоит на Руси ?!  Город - Царицын  - оборона, Сталин , победа ! Город Сталинград - оборона невиданная , страшная,  -   Победа!  -разруха, восстановление Город Волгоград - восстановлено  , люли живут , новоселья , быт ... - тоже победа !  Зуд  переименования не утихнет . Давайте назовём  этот город  просто  Победа !( Хотя я , лично за Царицын - не след переименовывать  , то , что не вами названо , суки ! )
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57 мин.
Владимир Яковлевич
В связи с возвращением славному городу герою его прежнее имя, многим думаю напомнит и про армию Паульса и про то кто такой Русский народ
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36 мин.

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