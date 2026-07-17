БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что сегодня определяет успех международного развития российских компаний

Что сегодня определяет успех международного развития российских компаний

Почему одним удаётся закрепиться за рубежом, а другие сталкиваются с логистическими, финансовыми и регуляторными ограничениями Георгий Смирнов Фото: imago images/Future Image/TASS Материал комментируют: Павел Устюжанинов   Татьяна Гусева Отечественные франшизы в последние годы расширяют свое присутствие за границей.

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