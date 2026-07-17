Что сегодня определяет успех международного развития российских компаний

Почему одним удаётся закрепиться за рубежом, а другие сталкиваются с логистическими, финансовыми и регуляторными ограничениями Георгий Смирнов Фото: imago images/Future Image/TASS Материал комментируют: Павел Устюжанинов Татьяна Гусева Отечественные франшизы в последние годы расширяют свое присутствие за границей.