Спасенные от мазута птицы могут уходить тонуть, заявили в центре "Пеликан"

ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Спасенные после разлива мазута в Черном море птицы могут уходить под воду и тонуть, поскольку средства для удаления нефтепродуктов также смывают жировой слой с перьевого покрова, рассказали РИА Новости в пресс-службе ставропольского краевого центра "Пеликан".