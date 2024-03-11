Британский наёмник, воевавший за ВСУ, вернулся домой и покончил с собой

Британский наёмник Гарри Грегг, воевавший за ВСУ, покончил с собой после возвращения на родину. Как пишет The Telegraph, участвуя в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, Грегг был свидетелем гибели своих подельников.
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