Тайваню поставят четыре морских патрульных беспилотника MQ-9B

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) получила от Минобороны США контракт на 250 млн долларов на производство для Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B "Си Гардиан", предназначенных для морской разведки.
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