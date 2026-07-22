Аккордеон маршала сохранит Музей Победы

21 июля, в рамках торжественной церемонии закрытия выставки «Павел Алексеевич Ротмистров», в дар Музею Победы передали на вечное хранение музыкальный инструмент, принадлежавший главному маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Павлу Ротмистрову.
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