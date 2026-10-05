Веснина о дисквалификации Медведева в Пекине: «Организаторы не могли поступить по-другому»

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Елена Веснина высказалась о дисквалификации Даниила Медведева в полуфинале турнира в Пекине. «Безумно обидно, прежде всего потому, что Даниил лишается своих рейтинговых очков, заработанных на турнире.

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