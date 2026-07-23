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Минцифры посоветовало переходить на российские сертификаты безопасности

Минцифры посоветовало переходить на российские сертификаты безопасности

Чтобы избежать сбоев при посещении российских сайтов в зарубежных браузерах, Минцифры рекомендует установить отечественные сертификаты безопасности — это связано с отзывом TLS-сертификатов иностранным удостоверяющим центром GlobalSign.

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