Минцифры посоветовало переходить на российские сертификаты безопасности

Чтобы избежать сбоев при посещении российских сайтов в зарубежных браузерах, Минцифры рекомендует установить отечественные сертификаты безопасности — это связано с отзывом TLS-сертификатов иностранным удостоверяющим центром GlobalSign.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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