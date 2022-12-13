Петербург объявили Культурной столицей СНГ в 2023 году

Петербург станет культурной столицей СНГ в 2023 году. Церемония передачи эстафеты Северной столице от города Каракола состоялась в рамках в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества независимых государств.
Петербург станет культурной столицей СНГ в 2023 году. Церемония передачи эстафеты Северной столице от города Каракола состоялась в рамках в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества независимых государств.
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