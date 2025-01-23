Трамп начал новый курс на Украине с удавки на шее Зеленского

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Дмитрий Бавырин Президент США Дональд Трамп приостановил программу помощи Украине, но в то же время пригрозил России «налогами, тарифами и санкциями», если она не согласится на «сделку» о прекращении конфликта.
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