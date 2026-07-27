Колумбия: Местные СМИ сообщили о тяжелых столкновениях между повстанцами Армии национального освобождения (ELN) и бывшими диссидентами FARC в секторе Пачелли Тибу, департамент Северный Сантандер, с утра по местному времени.
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