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Вечерний Новосибирск

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Осталось девять жителей: как вымирает новосибирская деревня Варваровка

Осталось девять жителей: как вымирает новосибирская деревня Варваровка

Сотрудники студии «День за днём» вместе с редакцией «Народной газеты» Татарского округа взяли на себя важную миссию — сохранить память о малой родине для будущих поколений.

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