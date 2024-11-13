В России уменьшат число чиновников на 10%

В России сократят количество чиновников на 10% из-за новых принятых правил. Об этом пишет Сiбдепо.Как объясняют специалисты, ещё четыре года назад вступила в силу реформа, в результате которой уменьшили число центральных аппаратов федеральных ведомств.
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