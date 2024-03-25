Из-за чего Байден хотел «вбомбить Сербию в каменный век» Ольга ВайленкоСегодня исполняется 25 лет с начала операции НАТО под кодовым названием «Союзная сила», которая превратила Сербию в поле разрушения на 78 долгих дней.