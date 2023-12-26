Очередной конкурент Путина - кандидат Даванков: "Мигрантам микрозаймы - россиянам надежду"

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Во бля , поперли шавки подзаборные !
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Кого только нет во власти, каких только уродов не напосажали! Он открытый преступник, ему давно пора сидеть и по серьёзной статье, а он настолько обнаглел от безнаказанности, аж в президенты решил вступить. Ну когда уже это посмешище закончится? Ему в прокуратуру да в следственный комитет прямая дорога, а он наглый чешет и куда? Позор.
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1 час.
ВМ
Виктор Максименко
Я с интересом смотрю на партию новые люди особенно высказывание их членов нада быть гением чтобы собрать в одном месте столько идиотов.
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1 час.

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