Очередной конкурент Путина - кандидат Даванков: "Мигрантам микрозаймы - россиянам надежду"

НК

Наталья Котельникова

Кого только нет во власти, каких только уродов не напосажали! Он открытый преступник, ему давно пора сидеть и по серьёзной статье, а он настолько обнаглел от безнаказанности, аж в президенты решил вступить. Ну когда уже это посмешище закончится? Ему в прокуратуру да в следственный комитет прямая дорога, а он наглый чешет и куда? Позор.