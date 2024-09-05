RG: Египет и Эфиопия готовятся к вооруженному конфликту

Эфиопия и Египет направляют военную технику и армейские подразделения в Сомали и регион Сомалиленд. Ситуация между африканскими странами может привести к вооруженному конфликту, о чем сообщает «Российская газета».
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