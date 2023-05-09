В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование Дня Победы

9 мая в Латвии в связи с возложением цветов к снесенным памятникам и мемориалам советским воинам-освободителям, а также за демонстрацию запрещенный в стране символов были задержаны 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.
9 мая в Латвии в связи с возложением цветов к снесенным памятникам и мемориалам советским воинам-освободителям, а также за демонстрацию запрещенный в стране символов были задержаны 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.
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