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FiNE NEWS

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Дмитрий Губерниев рассказал о своей роли в организации СЕКС

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подтвердил, что он является учредителем и твёрдым членом организации СЕКС, аббревиатура которой расшифровывается как Сходненский единый комментаторский союз.

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