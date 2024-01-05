Криптоаналитик Бит Пейн: Биткойн может достичь $1 000 000 долларов за год

Исследователь криптовалют Бит Пейн поделился своим позитивным прогнозом на платформе социальных сетей X (ранее Твиттер): он заявил, что к 3 января 2025 года стоимость биткоина (BTC) может достигнуть отметки в 1 миллион долларов.
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