Криптоаналитик Бит Пейн: Биткойн может достичь $1 000 000 долларов за год

Исследователь криптовалют Бит Пейн поделился своим позитивным прогнозом на платформе социальных сетей X (ранее Твиттер): он заявил, что к 3 января 2025 года стоимость биткоина (BTC) может достигнуть отметки в 1 миллион долларов.