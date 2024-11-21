Авиаэксперт оценил перспективы экспорта самолета МС-21

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Несмотря на санкции, российский авиапром показывает хорошие результаты и работает над магистральным самолетом МС-21, заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на площадке Российской транспортной недели в Москве.