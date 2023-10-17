Структура вызовов скорой помощи на прошлой неделе

За прошедшую неделю скорую помощь вызывали для 13 592 пациентов, в том числе 1960 детей. После оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в больницу доставлено 5440 пациентов, из них 4281 взрослый и 1159 детей.