Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске

AP: Байден намерен ограничить крупный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters Президент США Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски.
AP: Байден намерен ограничить крупный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters Президент США Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски.
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