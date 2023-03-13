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Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске

Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске

AP: Байден намерен ограничить крупный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters Президент США Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски.

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