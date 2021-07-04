Вновь Путин огорчил и «скакуасов», и «типа русских патриотов»

☭КОМПАСПолитикаВновь Путин огорчил и «скакуасов», и «типа русских патриотов» Не только у майдаунов на отмайданенной, зато «самостийной» (от разума) Украине после прямой линии российского лидера 30.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Козодоеву нас нет настоящего лидераиван головневРусские они и в Африке русские. И отличие их от прочих славян в том, что стиснув зубы, делают своё дело. А не прогибаются под новые веяния.Александр КлюяновМироносец Путин всё больше грозится. Догрозился до того, что ВСЕ бывшие союзные республики ушли пугаться от звездануто-полосатых. Начало "испуга" положили Алкоельцин и Иудный, но Долгосидящий процесс не смог затормозить: спустил рукава. Исторический проигрыш РФ с астрономическими последствиями для страны на долгие годы. НИКТО в политикуме, в т.ч. лавровском МИДе не пострадал за лопоухость, если не за должностное преступление. 14:0. Амеры выиграли всухую.JolieО, какая теория!!!а Вы демагог,Саша. и софист) *** Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир. (с)Игорь КузнецовПросто он или живёт ещё в 90-х, "всепропальщик", строит из себя "защитника СССР", который при нём и развалили. Или просто "печенюжками" получает свой гонорар. В "лавровском МИДе" исправляли внешнеполитическую деятельность либерастов из 90-х.Леонид ПопивнякНЕ Братья???....да и пофигу....)))...сами с усами????.....да без проблем....)))).....живите как хотите.....только скулить не надо.....дайте грошей.....сами панове ....сами пытайтесь зарабатывать......Валерий ФедосеевХохлики это бывшие Русские, прогнувшиеся под ляхов и австрийцев. Окраинские предатели отрастили усы до пояса и конский хвост на бритом черепе, подражая татарам средневековья. Всё ради отторжения от Русского народа. Они в своём стремлении к самостийности стали похожи на чёрных, носатых жидов-сепардов. Теперь это точно не единый народ.Евгений КузнецовDБотинки, вам ещё платят? Вас же видно за верстуКомментировать
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