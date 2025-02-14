Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

К 2030 году товарооборот США и Индии должен вырасти в два раза, до 500 миллиардов долларов. Об этом на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил индийский премьер Нарендра Моди, передает ТАСС.