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Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

К 2030 году товарооборот США и Индии должен вырасти в два раза, до 500 миллиардов долларов. Об этом на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил индийский премьер Нарендра Моди, передает ТАСС.

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