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ВСУ готовятся нанести по России главный удар

ВСУ готовятся нанести по России главный удар

Военный эксперт Борис Рожин считает, что наступления украинской армии в последнее время хоть и продолжаются, но эффективности от них особой нет – по его словам, это может говорить о подготовке Киевом основного удара по ВС РФ, сообщает "Украина.

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