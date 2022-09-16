ВСУ готовятся нанести по России главный удар

Военный эксперт Борис Рожин считает, что наступления украинской армии в последнее время хоть и продолжаются, но эффективности от них особой нет – по его словам, это может говорить о подготовке Киевом основного удара по ВС РФ, сообщает "Украина.
Военный эксперт Борис Рожин считает, что наступления украинской армии в последнее время хоть и продолжаются, но эффективности от них особой нет – по его словам, это может говорить о подготовке Киевом основного удара по ВС РФ, сообщает "Украина.
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