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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 мая 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать шестое мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1059 =Главное, тот, кто достиг внутреннего спокойствия и мира, находит мир и спокойствие повсюду в Мире = Если люди нравятся друг другу, то между ними происходит интенсивный энергетический обмен =Если человек выбрал роль жертвы, то ему ничего не поможет: он будет только закрепляться в ней = Как только вас начинают использовать, дружба кончается, а вернее, кончается иллюзия дружбы = Книги и учителя - это только подсказки, но без них нет осознания движения и настоящего выбора = Лишь уверенные в себе люди добиваются успеха.

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