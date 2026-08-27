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Мировое обозрение

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ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области

Шевченковское в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Это не громкая новость с фейерверками — это маленькая точка на карте, которая вместе с Писаревкой и Неженкой за последние двое суток складывается в понятный сигнал.

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