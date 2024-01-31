В российском вузе провели анализ песни "Я русский"

Преподаватель выбрал композицию как явление, "в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность" Преподаватель и студенты челябинского вуза провели анализ композиции певца SHAMAN "Я русский".
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