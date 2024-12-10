Россия ставит ракеты на Балканах, под прицелом объекты США и НАТО в Европе. Симоньян прокомментировала заявление американского генерала.

Заявление высокопоставленного генерала США Джеймса Хекера прокомментировала Маргарита Симоньян. Американский военный утверждает: Россия реализовала засекреченный проект — уже поставила ракеты на Балканах (Сербия).
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