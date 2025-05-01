Трамп: Мы заключили сделку по недрам, я надеюсь, что Украина будет её соблюдать Из США приходят сообщения о том, что киевский режим подписал ресурсную сделку с Соединёнными Штатами.
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Трамп: Мы заключили сделку по недрам, я надеюсь, что Украина будет её соблюдать Из США приходят сообщения о том, что киевский режим подписал ресурсную сделку с Соединёнными Штатами.
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