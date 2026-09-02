Станет ли Россия союзником США в торговой войне против Китая

На встрече G20 США добились поддержки всех участников, кроме Китая, призыва бороться с «нерыночными» мерами и торговыми дисбалансами.
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