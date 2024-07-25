Двое детей пострадали в результате ДТП на трассе Сызрань - Саратов-Волгоград

В Вольском районе Саратовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Инцидент произошел сегодня утром около 7 часов утра на 136 километре автодороги Сызрань - Саратов-Волгоград.
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