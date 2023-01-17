«Аль-Наср» предлагает Бускетсу зарплату 20 млн евро за сезон

Стали известны условия контракт, предложенного Серджи Бускетсу «Аль-Насром». Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон.
Стали известны условия контракт, предложенного Серджи Бускетсу «Аль-Насром». Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон.
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