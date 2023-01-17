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«Аль-Наср» предлагает Бускетсу зарплату 20 млн евро за сезон

Стали известны условия контракт, предложенного Серджи Бускетсу «Аль-Насром». Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

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