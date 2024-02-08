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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Нет кислорода и «гормона радости»: самые популярные мифы о жизни на Крайнем Севере

Нет кислорода и «гормона радости»: самые популярные мифы о жизни на Крайнем Севере

Раньше Крайний Север был местом, совершенно непригодным для проживания из-за сурового климата. Сейчас же за полярным кругом растут и развиваются города, но многие не хотят в них переезжать и стараются реже путешествовать в холодные края.

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