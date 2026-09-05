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Путин назвал Москву символом единства и великих свершений

Путин назвал Москву символом единства и великих свершений

Олег Елков/ТАСС Москва в эти выходные отмечает День города, и не только концертами. В столице 5 сентября открыли новую ветку метро, вокзал, стадион, а также запустили еще одну часть крупнейшего в Европе крытого парка развлечений.

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