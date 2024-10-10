В Орловской области в девяти районах пересчитают безработных и трудящихся

В девяти районах Орловской области пройдёт выборочное обследование рабочей силы с целью получения информации о численности занятых и безработных граждан, участия населения в различных формах трудовой деятельности.
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