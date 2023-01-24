Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров срывается в Сети на поклонников

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева оказались безработными. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил артистов в связи с их агрессивной позицией в отношении России из-за спецоперации.