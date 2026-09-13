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КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Сибири», «Авангард» примет «Металлург», ЦСКА против «Локомотива», «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ.  13 сентября « Сибирь » примет « Автомобилист », « Авангард » сыграет с « Металлургом », «Нефтехимик» – с «Адмиралом», ЦСКА будет противостоять «Локомотиву».

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