НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

– У тебя есть какие-то суеверия? – У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится, – сказал вратарь ЦСКА в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх