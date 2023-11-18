Игорь Акинфеев: «Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что все получится»

– У тебя есть какие-то суеверия? – У меня суеверий никаких нет. Суеверие мое одно – вера в Бога. Сходить перед игрой в храм для меня важнее, чем прыгнуть три раза на одной ноге и поверить, что у тебя все получится, – сказал вратарь ЦСКА в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат».