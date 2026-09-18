Если в жене все прекрасно — наверняка она не ваша

Складывается ощущение, что Москву пытаются втянуть в войну между РФ и Украиной. Встреча Зеленского с Горбачевым более вероятна, чем с Путиным.
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