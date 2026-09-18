Администрация Орла объяснила отсутствие отопления в садах и школах

В Орле пока не планируют в ближайшее время включать отопление в социальных учреждениях и МКД. Об этом сообщили в администрации Орла, отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира губернатора Клычкова.
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