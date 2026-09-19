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Ике көн эчендә Россия буенча сайлауда катнашучылар 44 проценттан артып китте

Ике көн эчендә Россия буенча сайлауда катнашучылар 44 проценттан артып китте

Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны ике көн тавыш бирү нәтиҗәләре буенча 44,38 процент тәшкил итте.

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