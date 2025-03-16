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Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

REUTERS В Запорожской области ликвидирован один из лидеров организации "Правый сектор"* во Львовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

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